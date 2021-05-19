"Ticari Diplomasi Yolculuğu" toplantısı - Son Dakika

"Ticari Diplomasi Yolculuğu" toplantısı

19.05.2021 14:26

Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı Hülya Gedik, Bangladeş'ten başka ülkelere ihracat yapacak firmalara büyük destek verildiğini belirterek, "Bu önemli bir fırsat Bangladeş'in kendi nüfusu zaten çok önemli bir de etrafından ulaşılacak büyük pazarlar var." ifadesini kullandı.

Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı Hülya Gedik, Bangladeş'ten başka ülkelere ihracat yapacak firmalara büyük destek verildiğini belirterek, "Bu önemli bir fırsat Bangladeş'in kendi nüfusu zaten çok önemli bir de etrafından ulaşılacak büyük pazarlar var." ifadesini kullandı.

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, derneğin, DEİK ile birlikte organize ettiği Ticari Diplomasi Yolculuğu programında Türkiye ile Bangladeş arasındaki ticari ilişkiler masaya yatırıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DEİK/ Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı Hülya Gedik, iki ülke arasındaki ticaret hacmini ikiye katlayarak 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "İş insanlarımıza sesleniyorum. 168 milyon nüfuslu bu ülkede fırsatları herkesle paylaşmaya hazırız." dedi.

Gedik, Bangladeş'in önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Şu anda 900 milyon dolar olan ticari hacmimizi bir yıl içinde 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefin gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyoruz. Bu rakamı elde etmek için İş Konseyi üyelerimiz yoğun bir çalışma içinde. Ayrıca bize kim gelirse her türlü yardımı yapmaya, fırsatları anlatmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Bangladeş'te ihracata dönük organize sanayi bölgeleri kurulduğunu vurgulayan Gedik, "Bu bölgelerde yatırım yaparak Bangladeş'ten başka ülkelere ihracat yapacak firmalara büyük destek veriliyor. Bu önemli bir fırsat Bangladeş'in kendi nüfusu zaten çok önemli bir de etrafından ulaşılacak büyük pazarlar var. Ülke ihracata dayalı büyümeyi hedefliyor. 2050 hedefi dünyanın ilk 23 ekonomisi arasında olmak. Bu nedenle Türk firmalarının bu fırsatı dikkate alması yerinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gedik, Bangladeş'te LC Waikiki, Aygaz ve Arçelik gibi Türkiye'nin önemli markalarının yatırımları olduğunu belirterek, "Bangladeş'te bürokrasi hızlı işlemiyor. Ama Türkleri çok seviyorlar. Burada Türk dizileri izleniyor. Bunu avantaja dönüştürmek mümkün. Zeytinyağından peynire bu ülkeye çok şey satmak mümkün. Ama esas önemlisi Türk müteahhitlerine bir çağrı yapıyorum. Ülkenin yeniden inşasında gelip görev alsınlar. Ayrıca Turizm her alanında burada yeni yatırımların önü çok açık. Sağlık turizmine çok destek veriyorlar. Bu ülkeye her gün uçak var. Bu da dikkate alınmalı." yorumunu yaptı.

Hülya Gedik, Bangladeş, Türkiye, Gedik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Ticari Diplomasi Yolculuğu' toplantısı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İzmir'de önce 4.1 sonra 4.3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi Son Dakika! İzmir'de önce 4.1 sonra 4.3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler! Fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler! Fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi Dışişleri'nden ABD'nin Erdoğan'ı hedef alan sözlerine cevap geldi: Asılsız ithamlar yerine sivil halka saldırıları durdurmaya çabalayın Dışişleri'nden ABD'nin Erdoğan'ı hedef alan sözlerine cevap geldi: Asılsız ithamlar yerine sivil halka saldırıları durdurmaya çabalayın Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu

Son Dakika Haberleri
14:46 Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılması için 2 bin geçici işçi alınacak
14:44 Son Dakika! İzmir'de önce 4.1 sonra 4.3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi
14:32 Thodex soruşturması kapsamında yakalanan Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı
14:26 Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti
14:14 Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti
14:08 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu
14:02 Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı
13:52 Edremit, SMA hastası 13 aylık Defne bebek için adeta seferber oldu
13:40 Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır
13:25 Dışişleri'nden ABD'nin Erdoğan'ı hedef alan sözlerine cevap geldi: Asılsız ithamlar yerine sivil halka saldırıları durdurmaya çabalayın
Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılması için 2 bin geçici işçi alınacak Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılması için 2 bin geçici işçi alınacak         
14:47
Thodex soruşturması kapsamında yakalanan Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı Thodex soruşturması kapsamında yakalanan Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı         
14:32
Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti         
14:14
Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı         
14:03
Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır         
13:40
İsrail'i rahatsız eden olay! Çin televizyonu Yahudi karşıtı haber yaptı İsrail'i rahatsız eden olay! Çin televizyonu Yahudi karşıtı haber yaptı         
13:25
İnternette en çok bu aratılıyor! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili şaşırtan gerçekler İnternette en çok bu aratılıyor! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili şaşırtan gerçekler         
12:17
Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor         
11:59
Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü         
11:38
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın         
10:40
Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı         
10:34
Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan         
09:30
Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
09:25
Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı         
23:41
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler         
22:44
Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler         
22:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 14:56:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Ticari Diplomasi Yolculuğu" toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement