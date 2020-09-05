Ticari düşünmek bize yakışmaz - Son Dakika

Ticari düşünmek bize yakışmaz

Yerli alternatif müzik sahnemizin yükselen isimlerinden Hedonutopia beşinci albümleri 'Beyaz Durak'ı yayımlamaya hazırlanıyor.

Ticari düşünmek bize yakışmaz, System.String[]

Yerli alternatif müzik sahnemizin yükselen isimlerinden Hedonutopia beşinci albümleri 'Beyaz Durak'ı yayımlamaya hazırlanıyor. Fırat Külçek ve Kerem Feyzi ikilisinden oluşan ekip özgün melodileri ve güçlü vokalleriyle günümüzün birbirine benzeyen örnekleri arasından sıyrılıyor. 11 Eylül'de yeni albümün ilk teklisi 'Bırak Gideyim'i yayımlamaya hazırlanan ekip yanıtladı.

? 'Beyaz Durak'ın önceki albümlerinizden ne gibi farklılıkları var?

'Beyaz Durak'ı prodüktör olmadan, kendi beğenimize göre evimizde kaydettik. Şimdiye kadarki en güçlü albümümüz olduğu konusunda hemfikiriz. Pandemi armağanı niteliğinde bir albüm. Yatak süngerleri ve elbise dolabıyla yalıttığımız odamızda kaydettiğimiz vokalleri incelemeniz lazım.

? "Çok uzun yürüdük arkadaşım" sözleriyle albümün ilk teklisi 'Bırak Gideyim' ne gibi yaşanmışlıklar anlatıyor?

Derin bir denizde hareketsiz, üzgün ve kararlı olduğunuzu, ayrılıp gitmeye emin olduğunuz insanların balkonuna baktığınızı ve kimsenin bu fikrinizden haberi bile olmadığını düşünün! Boğulmak daha kolay bir seçenekmiş gibi gelir bazen. Ama zaten ölümlüsünüzdür ve hiçbirimizin hayattan daha zeki olmadığını hatırlarsınız ve devam edersiniz.

Olumsuzluklardan korkmayan çocuklarız

? Pandemi sizler için ilham verici bir süreç mi oldu?

ABD'deki SXSW (South by Southwest) festivaline gidememek, 10-15 konseri iptal etmek hoş olmadı. Üstümüze hızla koşan olumsuzluklardan korkmayan çocuklarız. İlham açısından yüksek bir dönemdi. Evde birbirimizi, dostluğumuzu ve müzisyenliğimizi yeniden keşfettik. Küçük kalelerimizi yıkıp, yakıp defalarca fethettik.

? Konserlerin yapılamadığı bir dönemde albüm yayımlamak riskli değil mi? Müziğin haksızlığa uğradığını düşünüyor musunuz?

Müzik ya da sanat dallarının haksızlığa uğradığını görüyoruz. Böylesi bir dönemde konserini verebileceğinizin muammasıyla ve ticari düşünceyle hareket etmek hayranlarımızı temsilen Hedonutopia'ya yakışmaz diye düşünüyoruz. Haksızlığa uğrayanların en çok bu zamanlarda yeni ve kaliteli şeylere ihtiyaç duyacağını biliyoruz. Katkıda bulunma fırsatını kaçırmayız.

? Son günlerde sosyal medya platformlarında parlayan 'Viral' şarkılar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Pop-art viraliçesinin dediği gibi: "Herkes bir gün ünlü olacak." Ama ertesi gün ya da yılları gözetebilmek, unutulamamak, kalıcılık ve yapılmamışı kovalamak ayrıksı bir noktada.

Fırat, Eylül, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 07:33

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ticari düşünmek bize yakışmaz - Son Dakika Magazin

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