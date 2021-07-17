Ticari faaliyetlerde hukuk danışmanlığı önem taşıyor

Avukat Ali Can Bozkurt; firmaların alım satım, insan kaynakları, sözleşmeler ve diğer ticari faaliyetlerde bir sorun yaşamamaları için hukuk danışmanlığı hizmeti almasının önemli olduğunu söyledi.

Bir sözleşme veya yazışma hazırlanırken, burada geçen hukuki terimler ve kelimelerin önemli ve bağlayıcı olduğunu dile getiren Avukat Ali Can Bozkurt, iş ve ticaret hukuku konusunda uzman bir avukatın şirketin zarar görmeden bu süreçleri yürütebilmesine olanak tanıdığını belirtti. Bozkurt, "Ticaret yaparken hazırlanan sözleşmelerde yapılan hatalar firmanın aleyhine sonuçlar doğurabilir, burada bilmeden veya unutulan bazı maddelerden dolayı firma mağdur duruma düşebilir. Mal alım-satım sözleşmesi hazırlanırken malın tam olarak niteliği, teslim tarihi, kalitesi ve fire oranları gibi unsurların açıkça kayıt altına alınması gerekir. Böylece her iki taraf için de ticari anlaşmazlıklar en aza indirgenmiş olur. Ayrıca sözleşme hazırlanırken örneğin hammadde ürün kalitesi özelliklerinin sağlanmaması durumunda ilgili düzenlemelerin ve caydırıcı maddelerin de eklenmesi firma lehine olacaktır" dedi.

Sorun yaşanmasının önüne geçiyor

Hukuki danışmanlık hizmetinin yönetim kurulunda alınan kararlarda ve ortaklar arasındaki bağlayıcı hükümlerin tesisi adına da fayda sağladığını dile getiren Avukat Ali Can Bozkurt, "Şirketlere kanunlar çerçevesinde yön gösteren avukatlar, firma içinde yaşanabilecek bazı anlaşmazlıkların ve sorunların da giderilmesine önemli rol oynar. Ayrıca icra takip süreçlerinde alacaklı konumunda olan bir firmanın hızlı şekilde sürece dahil edilmesi, tahsilat anlamında büyük önem taşımaktadır. Bu gibi konularda da firmanın zaman kaybetmemesi için bu alanda deneyimli bir avukatın sürece müdahil olarak şirketi yönlendirmesi önemlidir. Örnek verecek olursak; ticari mal satın alan bir firma, ayıplı bir mal teslim edilirse bu konuda bildirim yapmak mecburiyetindedir. Malın ayıplı olduğunu Türk Ticaret Kanunu'nun 23. maddesine göre 2 gün içinde durumu ihbar etmeli, eğer ayıp açıkça belli değilse alıcı malın tesliminden sonra 8 gün içinde incelemek veya incelettirmekle alıcı yükümlü olup eğer inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu tespit edilirse bu süre içinde satıcıya ihbarda bulunmalıdır. Bu ve bunun gibi süreler hak kaybı yaşanmaması için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

İşverenlere yol gösteriyor

Şirketleri ilgilendiren bir diğer konunun da işten çıkarmada yaşanan sıkıntılar oluğunu kaydeden Avukat Ali Can Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Firmaların çoğunlukla bilmeden yaptığı bazı hatalar bulunuyor. Örneğin mazeretsiz işe gelmeyen birine kanunda belirtilen şartlar gerçekleştiğinde mutlaka savunmasının sorulması için ihtar çekmesi ve bildirimde bulunması gerekiyor. Bu ihtarın mutlaka ulaşıp ulaşmadığının kontrolü ve takibi yapılması gerekmektedir. Eğer bunlar yerine getirilmezse, firma haklı fesihten ötürü işten çıkartsa dahi mahkeme önünde işçiye tazminat ödemek durumunda kalabilir. Hukuki anlamda eksik usuli işlem sonucunda dava yine firma aleyhine sonuçlanabilir. Bazen firma, devamsızlıktan değil de bir başka çıkış koduyla örneğin; istifa koduyla iş akdini sonlandırıyor. Bu durumda da İş Kanunu kapsamında ilgili tazminatları ödemek durumunda kalabiliyor. Basit gibi gözüken bu konularda uzman bir avukattan destek alındığı takdirde tüm bu süreçler sorun yaşanmadan atlatılacaktır." - İZMİR