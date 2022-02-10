Üye Girişi
Ticari gemideki yaralıyı Sahil Güvenlik tahliye etti - Son Dakika

Ticari gemideki yaralıyı Sahil Güvenlik tahliye etti

10.02.2022 21:43
Ticari gemideki yaralıyı Sahil Güvenlik tahliye etti

Datça demir sahasında bulunan ticari bir gemide çıkan yangını söndürme çalışmaları esnasında 1 mürettebatın dumandan zehirlendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Datça demir sahasında bulunan ticari bir gemide çıkan yangını söndürme çalışmaları esnasında 1 mürettebatın dumandan zehirlendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından çıkan yangında dumandan etkilenen mürettebatın tıbbi tahliyesi gerçekleştirilerek 112 Acil Sağlık ambulansına teslim edildi.

(Bekir Tosun/ İHA)

YORUMLAR
500

Sahil Güvenlik, 112 Acil, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ticari gemideki yaralıyı Sahil Güvenlik tahliye etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:51 Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık birbirine girdi! Koridor adeta savaş alanına döndü
21:39 Demet Akalın'ın online alışveriş sınavı! Yaptığı hata sosyal medyada alay konusu oldu
21:25 PKK baskınında gözaltına alınan şahıstan gazetecilere tehdit: Sizinle görüşeceğiz, bu iş burada bitmedi
21:12 Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına tepki gösterdi: Yırtar atarım
21:10 Sivas'ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü tırın dorsesine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 13 yaralı
20:57 Muş'ta ortaya çıkan yılan bilim dünyasını şaşırttı! Kış uykusunda olması gerekiyordu
20:37 Halil Falyalı köyünde toprağa verildi! İşte cenazede dikkat çeken isimler ve görüntüler
20:29 Alanyaspor-Adana Demir maçında 4-2'lik mağlubiyet! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan takım
20:11 Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat etti, 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi
19:57 Yılın transfer bombası Beşiktaş'tan geldi! Aaron Boupendza'yı renklerine bağlayacaklar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 22:01:46. #1.11#
SON DAKİKA: Ticari gemideki yaralıyı Sahil Güvenlik tahliye etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement