Son Dakika Haberleri: “Ticari hacmimizi artırabilecek potansiyele sahibiz”
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“Ticari hacmimizi artırabilecek potansiyele sahibiz”

55 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzales Barba'yı ve beraberindeki heyeti ağırladı.

“Ticari hacmimizi artırabilecek potansiyele sahibiz”, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzales Barba'yı ve beraberindeki heyeti ağırladı.

İspanya, Ankara, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:16 
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