“Ticari hacmimizi artırabilecek potansiyele sahibiz”
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzales Barba'yı ve beraberindeki heyeti ağırladı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzales Barba'yı ve beraberindeki heyeti ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:16
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