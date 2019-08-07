'Ticari ihtilaflar hava kargo trafiğini vurdu'
1 saat önce
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, küresel hava kargo trafiğinin özellikle ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerden dolayı 8 aydır art arda gerilediğini bildirdi.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, küresel hava kargo trafiğinin özellikle ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerden dolayı 8 aydır art arda gerilediğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:58
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