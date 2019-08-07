Son Dakika Haberleri: 'Ticari ihtilaflar hava kargo trafiğini vurdu'
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'Ticari ihtilaflar hava kargo trafiğini vurdu'

1 saat önce

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, küresel hava kargo trafiğinin özellikle ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerden dolayı 8 aydır art arda gerilediğini bildirdi.

'Ticari ihtilaflar hava kargo trafiğini vurdu', System.String[]
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, küresel hava kargo trafiğinin özellikle ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerden dolayı 8 aydır art arda gerilediğini bildirdi.
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:58 
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