Ticari işletme sahiplerine 55 saniyede İşyerim Sigortası

Allianz Türkiye, İşyerim Sigortası'nı yeniledi. İşyerim Sigortası'nın yeni versiyonunda üç farklı paket içeriği sunulurken, kelime ve sayfa sayısı yüzde 30 azaltıldı. Yeni İşyerim Sigortası'nda teklif alma süreci 4 dakikadan 55 saniyeye, üretim sürecinde risk soruları 17'den 7'ye düşürüldü.



Allianz Türkiye, müşterilerinin işyerlerini ve isteğe göre içinde yer alan muhteviyatı yangın, hırsızlık, sel ve su baskınına karşı koruduğu; ayrıca iş durması ve kira kaybına kadar birçok riske karşı güvence altına aldığı İşyerim Sigortası'nı yalınlık stratejisi doğrultusunda yeniledi. İşyerim Sigortası'nın yeni versiyonunda farklı ihtiyaçlara göre "standart, kapsamlı ve muafiyetli" olmak üzere üç paket tasarlandı.



Yapılan şirket açıklamasına göre yenilenen İşyerim Sigortası ile ticari işletme sahipleri ve girişimciler ihtiyaçlarına en uygun planı seçme, en kolay ve hızlı işyeri sigortası teklifine ulaşma olanağı buluyor. Allianz, yeni dönemde müşterilerine daha geniş teminatlar ve yüksek teminat limitleri sunuyor. İşyerim Sigortası zenginleştirilmiş asistans hizmetleri ile de destekleniyor.



"Pazardaki en sade içerik, en hızlı teklif"



Allianz Türkiye'nin çeviklik üzerine kurduğu iş stratejisi doğrultusunda daha yalın, anlaşılır ve aynı zamanda daha zengin içerikli ürünler geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Allianz Türkiye Oto Dışı Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Öktem Örkün, "Yalınlık projelerimizle ürünlerin basit, sade, kolay anlaşılabilir ve ulaşılabilir olması için çalışıyoruz. Ürünlerin, dağıtım kanalları tarafından müşteriye kolayca anlatılabilecek basitlikte olması ve hızlı teklif vermek en önemli önceliğimiz. Bu doğrultuda pazardaki en kolay, sade, anlaşılabilir ve hızlı satılabilir işyeri sigorta ürününü sunuyoruz. Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak yeniden tasarladığımız İşyerim Sigortası'nda kelime ve sayfa sayısını yüzde 30 azalttık. Teklif alma sürecini 4 dakikadan 55 saniyeye, üretim sürecinde risk sorularını 17'den 7'ye düşürdük. Ayrıca üçüncü plan olarak sunduğumuz "Muafiyetli Paket" ile sektörde fark yaratıyoruz. Bu plan deprem dahil bir işyerinin karşılaşabileceği temel ana risklere belli bir muafiyet ve uygun primlerle teminat sağlıyor." dedi. - İSTANBUL