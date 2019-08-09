Son Dakika Haberleri: Ticari işletmelerin süt üretimi Haziran'da yüzde 1.6 düştü
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Ticari işletmelerin süt üretimi Haziran'da yüzde 1.6 düştü

1 saat önce

Ticari süt işletmelerinin toplam içme sütü üretimi, Haziran ayında yıllık yüzde 1.6 düşüşle 121 bin 735 bin tona geriledi, toplanan inek sütü miktarı yüzde 2.6 arttı.

Ticari işletmelerin süt üretimi Haziran'da yüzde 1.6 düştü, System.String[]
Ticari süt işletmelerinin toplam içme sütü üretimi, Haziran ayında yıllık yüzde 1.6 düşüşle 121 bin 735 bin tona geriledi, toplanan inek sütü miktarı yüzde 2.6 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Haziran 2019" verilerine göre;
"Haziran ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 121 bin 735 ton oldu ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.6 arttı.
"İnek peyniri üretimi 51 bin 742 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.8 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 4,401 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.1 azaldı.
"Yoğurt üretimi 98 bin 271 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.6 azaldı. Ayran üretimi ise 59 bin 130 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 azaldı.
"Haziran ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.3, protein oranı ise ortalama yüzde 3.2 oldu.
"Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.3 azaldı." (Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:39 Kaynak: DHA
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