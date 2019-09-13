Son Dakika Haberleri: Ticari işletmelerin süt üretimi temmuz'da yüzde 1.5 arttı
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Ticari işletmelerin süt üretimi temmuz'da yüzde 1.5 arttı

35 dakika önce

Ticari süt işletmelerinin toplam içme sütü üretimi, Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 1.5 artışla 107 bin 228 bin ton oldu.

Ticari işletmelerin süt üretimi temmuz'da yüzde 1.5 arttı, System.String[]

Ticari süt işletmelerinin toplam içme sütü üretimi, Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 1.5 artışla 107 bin 228 bin ton oldu. Toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.5 azalışla 797 bin 964 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Temmuz 2019" verilerine göre;

"İnek peyniri üretimi 54 bin 725 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.6 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 3 bin 822 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.3 azaldı.

"Yoğurt üretimi 114 bin 745 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.2 azaldı. Ayran üretimi ise 64 bin 583 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.3 azaldı.

"Temmuz ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.3, protein oranı ise ortalama yüzde 3.2 oldu.

"Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3.3 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.5 azaldı." (Grafik)

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:35 Kaynak: DHA
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