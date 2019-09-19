Ticari kredi kartları için limit çağrısı

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, ekonomide son aylarda reel sektör firmalarının birbirine kredi vermeyi durdurduğunu belirterek, "Bu durumda yeni ödeme araçlarının geliştirilmesi önemli. Bu nedenle ticari kredi kartlarının limitlerinin arttırılması gerekiyor" dedi.