Ticari kredi kartları için limit çağrısı
14 dakika önce
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, ekonomide son aylarda reel sektör firmalarının birbirine kredi vermeyi durdurduğunu belirterek, "Bu durumda yeni ödeme araçlarının geliştirilmesi önemli. Bu nedenle ticari kredi kartlarının limitlerinin arttırılması gerekiyor" dedi.
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, ekonomide son aylarda reel sektör firmalarının birbirine kredi vermeyi durdurduğunu belirterek, "Bu durumda yeni ödeme araçlarının geliştirilmesi önemli. Bu nedenle ticari kredi kartlarının limitlerinin arttırılması gerekiyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:25
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