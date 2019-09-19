Son Dakika Haberleri: Ticari kredi kartları için limit çağrısı
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Ticari kredi kartları için limit çağrısı

14 dakika önce

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, ekonomide son aylarda reel sektör firmalarının birbirine kredi vermeyi durdurduğunu belirterek, "Bu durumda yeni ödeme araçlarının geliştirilmesi önemli. Bu nedenle ticari kredi kartlarının limitlerinin arttırılması gerekiyor" dedi.

Ticari kredi kartları için limit çağrısı, System.String[]

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, ekonomide son aylarda reel sektör firmalarının birbirine kredi vermeyi durdurduğunu belirterek, "Bu durumda yeni ödeme araçlarının geliştirilmesi önemli. Bu nedenle ticari kredi kartlarının limitlerinin arttırılması gerekiyor" dedi.

Ankara Sanayi Odası, Nurettin Özdebir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:25 
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