Son Dakika Haberleri: Ticarî sürücülere güvenli sürüş eğitimi
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Ticarî sürücülere güvenli sürüş eğitimi

2 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Emniyet Birimi tarafından M ve S plaka minibüsler dahil, ticari taşımacılık yapan araçların sürücülerine güvenli sürüş eğitimi veriliyor.

Ticarî sürücülere güvenli sürüş eğitimi, System.String[]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Emniyet Birimi tarafından M ve S plaka minibüsler dahil, ticari taşımacılık yapan araçların sürücülerine güvenli sürüş eğitimi veriliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Karayolu Trafik Güvenliği Uygulama Politikası' dahilinde Mudanya ilçesinde bulunan sürücülere ve ticari taşıt şoförlerine güvenli sürüş kuralları eğitimi veriliyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonundaki eğitimde şoförlere güvenli sürüşün tanımı, güvenli sürüş öncesi yapılması gerekenler, araçların periyodik muayenesinin yaptırılması, güvenli sürüş sırasında dikkat edilmesi gereken diğer hususlar, farklı şartlarda güvenli sürüş, trafik kazasının olduğu yerde yapılması gerekenler ve kaza tutanağı konularında bilgiler veriliyor. Eğitimlerin Toplum Desteli Emniyet birimi tarafından periyodik olarak 2019 yılı Aralık ayı sonuna kadar devam edeceği öğrenildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:33 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Mudanya, Güncel
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