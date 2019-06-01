Ticari taksi dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
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Trabzon'un Araklı ilçesinde ticari taksinin yaklaşık 60 metrelik uçurumdan dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:16 Kaynak: İHA
'un Araklı
ilçesinde ticari taksinin yaklaşık 60 metrelik uçurumdan dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Pervane Mahallesi'nde 61 NY 049 plakalı ticari taksi sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Yaklaşık 60 metrelik uçurumdan dereye yuvarlanan ticari takside bulunan Selim
Türkay hayatını kaybederken, Fatih
Boyacı, Burhan Cevher ve Hüseyin Solmaz
yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Hüseyin Solmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON
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