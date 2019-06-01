Son Dakika Haberleri: Ticari taksi dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
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Ticari taksi dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

29 dakika önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde ticari taksinin yaklaşık 60 metrelik uçurumdan dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ticari taksi dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Trabzon'un Araklı ilçesinde ticari taksinin yaklaşık 60 metrelik uçurumdan dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pervane Mahallesi'nde 61 NY 049 plakalı ticari taksi sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Yaklaşık 60 metrelik uçurumdan dereye yuvarlanan ticari takside bulunan Selim Türkay hayatını kaybederken, Fatih Boyacı, Burhan Cevher ve Hüseyin Solmaz yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Hüseyin Solmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:16 Kaynak: İHA
Hüseyin Solmaz, Araklı, Trabzon, 3. Sayfa
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