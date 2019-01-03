Son Dakika Haberleri: Ticari Taksi Duvara Çarptı: 1 Yaralı

Ticari Taksi Duvara Çarptı: 1 Yaralı

2 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 1 kişi yaralandı.

Ticari Taksi Duvara Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ünsal Erdem sevk ve idaresindeki 44 T 2005 plakalı ticari taksi, gece saatlerinde yoğun sisten dolayı Yenikent'te bulunan Aile Sağlığı Merkezinin duvarına çarptı. Kazada sürücü Ünsal Erdem yaralanarak ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Taksinin Malatya'dan Besni'ye müşteri getirdikten sonra dönüş sırasında kaza yaptığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:31 Kaynak: İHA

Adıyaman, Besni, 3. Sayfa
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