Ticari taksi içinde kadınla tartışıp, taksi şoförüne kurşun yağdırdı - Son Dakika

Antalya'da, bindiği takside önce taksi içerisindeki kadınla tartışan şahıs, hızını alamayıp taksi şoförüne 4 el ateş etti. Taksi şoförü ise kurşuna yolda bulduğu duba ile karşılık verdi. Taksi şoförü yaralanırken, şahıs kayıplara karıştı. Olay, çevrede yaşayan vatandaşların cep telefonları görüntülerine yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntüde, bir şahsın önce ticari taksi içerisinde bulunan kadınla tartıştığı görülüyor. Şahıs daha sonra ticari taksi sürücüsü ile tartışmaya başlıyor. Yaşanan tartışma sonrasında şahıs, belinden çıkardığı tabanca ile ticari taksi sürücüsünün üzerine 4 el kurşun sıkıyor. Aldığı kurşun darbeleriyle yaralanan ticari taksi sürücüsü ise şahsın dikkatini dağıtmak için yolda bulduğu dubayı üzerine doğru attı. Dikkati dağılan şahıs, ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Taksi sürücüsü ise ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dehşet anlarını görüntüleyen vatandaşların ise, "polisi ara polisi ara" demesi görüntülere yansıdı. Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. - ANTALYA