Ticari taksi içinde kendini vuran şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ticari taksi içinde kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

07.10.2022 06:00
Ticari taksi içinde kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

Samsun'da havaya tabancayla ateş açıp ticari taksi ile olay yerinden kaçmak isteyen şahıs aracın içinde kendisini kafasından vurunca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da havaya tabancayla ateş açıp ticari taksi ile olay yerinden kaçmak isteyen şahıs aracın içinde kendisini kafasından vurunca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce cezaevinden tahliye olan Erkan Adıgüzel (33) boşanma aşamasında olan eşiyle görüşmek istedi. Eşinin telefonuna cevap vermemesi üzerine daha sonra sokakta tabancayla havaya ateş açan Erkan Adıgüzel ihbar üzerine polis ekiplerinin olay yerine gelmesi sonucu yoldan geçen ticari bir taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Polis ekiplerinin takip ettiği takside bulunan Erhan Adıgüzel aracın içinde tabancayla kendisini kafasından vurdu. Ağır yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Erhan Adıgüzel yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ticari taksi içinde kendini vuran şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticari taksi içinde kendini vuran şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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