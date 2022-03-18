(DİYARBAKIR-ÖZEL Ticari taksi ile gelip bir dakikada klima çaldılar...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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(DİYARBAKIR-ÖZEL Ticari taksi ile gelip bir dakikada klima çaldılar...Hırsızlık anları kamerada

18.03.2022 10:09

(DİYARBAKIR-ÖZEL Ticari taksi ile gelip bir dakikada klima çaldılar.

(DİYARBAKIR-ÖZEL Ticari taksi ile gelip bir dakikada klima çaldılar...Hırsızlık anları kamerada

Diyarbakır'da ticari taksili hırsızlık arttı, klimayı çalıp kaçtı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da dün sabah saatlerinde bir iş yerinin klimasını ticari taksi ile çalmaya gelen hırsızlar, iş yerinden klimayı bir dakika içerisinde çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'da hırsızlar klimalara dadandı. Son günlerde artan ticari taksi hırsızlığının bir örneği de Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün sabah saat 04.56 sularında 3 hırsız bir giyim mağazasının klimasını gözüne kestirdi. Çevredekilerin dikkat etmemesi için ticari taksiyle mağazanın önüne gelen hırsızlardan ikisi klimayı sırtlayarak çaldı. Hırsızlar, bir dakika içerisinde taksinin bagajına attıkları klima ile olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(DİYARBAKIR-ÖZEL Ticari taksi ile gelip bir dakikada klima çaldılar...Hırsızlık anları kamerada
(DİYARBAKIR-ÖZEL Ticari taksi ile gelip bir dakikada klima çaldılar...Hırsızlık anları kamerada
(DİYARBAKIR-ÖZEL Ticari taksi ile gelip bir dakikada klima çaldılar...Hırsızlık anları kamerada
(DİYARBAKIR-ÖZEL Ticari taksi ile gelip bir dakikada klima çaldılar...Hırsızlık anları kamerada
(DİYARBAKIR-ÖZEL Ticari taksi ile gelip bir dakikada klima çaldılar...Hırsızlık anları kamerada
(DİYARBAKIR-ÖZEL Ticari taksi ile gelip bir dakikada klima çaldılar...Hırsızlık anları kamerada
(DİYARBAKIR-ÖZEL Ticari taksi ile gelip bir dakikada klima çaldılar...Hırsızlık anları kamerada
(DİYARBAKIR-ÖZEL Ticari taksi ile gelip bir dakikada klima çaldılar...Hırsızlık anları kamerada

YORUMLAR
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Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldılar...O anlar kamerada Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldılar...O anlar kamerada 300 kiloluk kalorifer kazanını sürükleyerek çaldılar; o anlar kamerada 300 kiloluk kalorifer kazanını sürükleyerek çaldılar; o anlar kamerada

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa (DİYARBAKIR-ÖZEL Ticari taksi ile gelip bir dakikada klima çaldılar...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika


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