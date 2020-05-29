Ticari taksi ile çarpışan işçi servisi yan yattı: 11 yaralı - Son Dakika

Ticari taksi ile çarpışan işçi servisi yan yattı: 11 yaralı

KARAMAN - Karaman'da işçileri taşıyan midibüsün ticari taksi ile çarpıştıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Yeni Mahalle Belediye Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, rüzgar enerji santraline işçi taşıyan R.Y, yönetimindeki 70 FP 615 midibüs, kavşakta A.B. idaresindeki 70 T 0132 plakalı ticari taksiyle çarpıştıktan sonra kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada, midibüste bulunan 11 işçi yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçlar nedeniyle bir süreliğe kısmi olarak trafiğe kapanan kavşak araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.