Gebze'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Yol kenarındaki çöp konteynerine savrulan motosiklet sürücüsü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

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