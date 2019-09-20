Son Dakika Haberleri: Ticari taksi ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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Ticari taksi ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

19 dakika önce

Kastamonu'da kamyon ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Ticari taksi ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Kastamonu'da kamyon ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kastamonu- Daday karayolunun 3'ncü kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, Kastamonu'dan Daday'a giden Hasan Daban idaresindeki 37 T 0502 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Savrulan ticari takside bulunan 1 yaşındaki bebek asfalta savruldu. Kazada sürücü Hasan (26), Bahar Daban (23), Fatma Daban (60), Yusuf Eymen Daban (1) ve Hüseyin Daban (63) yaralandı. Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçtan yola fırlayan 1 yaşındaki Yusuf Eymen Daban ile Hüseyin Daban yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen ve olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Daday, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:19 Kaynak: İHA
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