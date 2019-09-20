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Ticari taksi ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Ticari taksi ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralıKASTAMONU - Kastamonu-Daday karayolu 3'ncü kilometresinde kamyon ile ticari taksi çarpıştı.

Ticari taksi ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu- Daday karayolu 3'ncü kilometresinde kamyon ile ticari taksi çarpıştı. Kazada 1 yaşındaki bebek ile 63 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti, üç kişide yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Daday karayolu 3'ncü kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, Kastamonu'dan Daday'a seyir halinde olan Hasan Daban idaresindeki 37 T 0502 ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Savrulan ticari takside bulunan 1 yaşındaki bebek asfalta savruldu. Kazada sürücü Hasan (26), Bahar Daban (23), Fatma Daban (60), Yusuf Eymen Daban ve Hüseyin Daban yaralandı.

Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında araçtan yola fırlayan ve ağır yaralanan 1 yaşındaki bebek Yusuf Eymen Daban ile 63 yaşındaki Hüseyin Daban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen ve olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ticari taksi ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kastamonu, Daday, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
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