Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kaza yapan araçlardan görüntü

Ticari taksi sürücüsünün olayı anlatması

Ticari taksi sahibinin polis ile tartışması Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ticari taksi ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi'nde, Mehmet Uzun (47) idaresindeki 67 T 5093 plakalı ticari taksi ile seyir halindeki Mesut Atasoy'un (27) kullandığı 67 UF 451 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü Uzun baygınlık geçirdi. Yaklaşık 100 metre giden ticari taksi daha sonra yol kenarında park halinde bulunan 67 LV 977 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ticari takside yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Deniz Demirer (35) ile Soner Demirer (37), 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü Mehmet Uzun, trafik polislerine kazayı anlatırken virajı dönerek geldiği güzergahta seyir halindeyken yola çıkan arabaya çarptığını belirterek, "Seyir halindeyken arkadaşın yola çıktığını hiç görmedim. Normal şeridimde gidiyordum. Vurduktan sonra kendimi kaybetmişim, baygınlık geçirmişim. Bir süre böyle gittikten sonra gözümü bir açtım kaldırıma çıkmak üzere, lastik patlamış ve sonra araca vurduk." dedi.

Bu arada olay yerine gelen ticari taksinin sahibi ile trafik polisi arasında yaşanan tartışmayı vatandaşlar büyümeden önledi.