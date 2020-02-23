Ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Olayda yaralanan araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Hatice Gül E, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Hilmi Bal yönetimindeki 20 T 0434 plakalı ticari taksi, İncilipınar Caddesi istikametinden Bursa Caddesi yönüne giderken, Ulus Caddesi'nden Çamlık yönüne giden Emre Aydın idaresindeki 20 ZF 713 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi