Ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Hilmi Bal yönetimindeki 20 T 0434 plakalı ticari taksi, İncilipınar Caddesi istikametinden Bursa Caddesi yönüne giderken, Ulus Caddesi'nden Çamlık yönüne giden Emre Aydın idaresindeki 20 ZF 713 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 26 yaşındaki Osman Türemiş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda yaralanan araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Hatice Gül E, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail askerleri, öldürdükleri filistinliyi buldozerle sürükledi
Son dakika: İran'da yayılan koronavirüs nedeniyle sınır kapıları kapatıldı, ulaşım tek taraflı durduruldu İran'da meydana gelen ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi

Son Dakika Haberleri
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 19:44:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]