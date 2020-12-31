Ticari taksi ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Ticari taksi ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

31.12.2020 00:07

Ticari taksi ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı Ticari taksiye çarpan kamyonet takla atarak durabildi Beylikdüzü'nde ticari taksiyle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Ticari taksi ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Ticari taksiye çarpan kamyonet takla atarak durabildi

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde ticari taksiyle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kamyonetin takla atması sonucu araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Beylikdüzü Ayasofya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden sürücülerin dikkatsizliği sonucu 42 EBT 93 plakalı kamyonet ile 34 TGG 93 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet refüjdeki bir ağacı devirerek takla attı. Feci kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise kamyonetin içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınarak ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin kazayla ilgili çalışmalarının ardından kazaya karışan araçlar bölgeden kaldırıldı. Herhangi bir kazanın olmaması için cadde ekipler tarafından temizlendi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Ticari taksi ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Ticari taksi ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Ticari taksi ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Ticari taksi ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Beylikdüzü, İtfaiye, Taksi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ticari taksi ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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