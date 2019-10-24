Son Dakika Haberleri: Ticari taksi kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Ticari taksi kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ticari taksi kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Konya-Afyonkarahisar karayolunda ticari taksinin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ticari taksi kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Konya-Afyonkarahisar karayolunda ticari taksinin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Konya Afyonkarahisar Karayolu Sultandağı ilçesi Akbaba köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan sürücüsün ismi alınamayan 03 T 4511 plakalı ticari taksi, önünde seyir halinde olan 03 BE 177 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Berivan Özcan hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Yaralı ambulansla Çay Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:25 Kaynak: İHA
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