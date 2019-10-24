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Son Dakika 3. Sayfa Ticari taksi kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ticari taksi kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Ticari taksi kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralıKONYA - Konya Afyonkarahisar Karayolunda meydana gelen trafik kazasında kamyona arkadan çarpan ticari takside 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ticari taksi kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA - Konya Afyonkarahisar Karayolunda meydana gelen trafik kazasında kamyona arkadan çarpan ticari takside 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Konya Afyonkarahisar Karayolu Sultandağı ilçesi Akbaba köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan sürücüsün ismi alınamayan 03 T 4511 plakalı ticari taksi, önünde seyir halinde olan 03 BE 177 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Berivan Özcan hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Yaralı ambulansla Çay Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ticari taksi kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Afyon, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:33 Kaynak: İHA
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