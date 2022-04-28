Ticari taksi ortadan ikiye bölündü, genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ticari taksi ortadan ikiye bölündü, genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

28.04.2022 11:32
Ticari taksi ortadan ikiye bölündü, genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Antalya'da sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan ticari taksi adeta ikiye bölündü.

Antalya'da sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan ticari taksi adeta ikiye bölündü. Kazada genç sürücü sıkıştığı araçta hayatını kaybederken, acı haberi alarak olay yerine gelen annesi ve ağabeyi gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Sarısu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ethem Istıl (25) kontrolünde bulunan 07 T 1598 plakalı ticari taksi kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada ticari taksi adeta ortadan ikiye bölünürken, sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araç içerisinde sıkışan ceset ise itfaiye ekiplerinin çalışması ile alınabildi. Genç sürücünün 3 yıldır taksicilik yaptığı ve sabah saatlerinde evinden çıkarak durağa doğru gittiği öğrenildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen annesi ve ağabeyi ise gözyaşlarını tutamadı. Yere çökerek cesedi kaldırma çalışmalarını izleyen abisini yakınları teselli etti. Çok sayıda meslektaşı ise olay yerine gelerek aileye destek verdi.

Cenaze olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Ertuğrul Gün-İHA)

Ticari taksi ortadan ikiye bölündü, genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti
Ticari taksi ortadan ikiye bölündü, genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti
Ticari taksi ortadan ikiye bölündü, genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti
Ticari taksi ortadan ikiye bölündü, genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti
Ticari taksi ortadan ikiye bölündü, genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ticari taksi ortadan ikiye bölündü, genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika


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