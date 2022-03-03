Ticari taksi otomobile çarptı - Son Dakika
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Ticari taksi otomobile çarptı

03.03.2022 02:13
Ticari taksi otomobile çarptı

Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Milli Egemenlik Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi otomobile çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, ticari taksi ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili tutanak tuttu. - ZONGULDAK

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Zonguldak, Milli, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ticari taksi otomobile çarptı - Son Dakika


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