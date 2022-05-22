Ticari taksi şoförünü öldüren şahıs ve babası adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Ticari taksi şoförünü öldüren şahıs ve babası adliyeye sevk edildi

22.05.2022 15:07

Ticari taksi şoförünü öldüren şahıs ve babası adliyeye sevk edildi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ticari taksi sahibinin oğlu, telefonda tartıştığı şoförü tabancayla vurarak öldürdü.

Ticari taksi şoförünü öldüren şahıs ve babası adliyeye sevk edildi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ticari taksi sahibinin oğlu, telefonda tartıştığı şoförü tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan katil zanlısı ve babası adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre taksi sahibi A.T.'nin oğlu E.T. (18), şoförleri olan Musa K. ile telefonda alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. İddiaya göre telefon görüşmesinin ardından E.T., Musa K.'nin kullandığı 38 T 0291 plakalı taksiyi ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak üzerinde durdurdu. Burada E.T., yanında bulundurduğu tabanca ile Musa K.'nin başına tek el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Musa K. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli E.T.'yi saklandığı evde suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Katil zanlısı E.T. ve taksi sahibi baba A.T. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Ticari taksi şoförünü öldüren şahıs ve babası adliyeye sevk edildi
Ticari taksi şoförünü öldüren şahıs ve babası adliyeye sevk edildi
Ticari taksi şoförünü öldüren şahıs ve babası adliyeye sevk edildi
Ticari taksi şoförünü öldüren şahıs ve babası adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kayseri, Polis, Silah, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ticari taksi şoförünü öldüren şahıs ve babası adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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