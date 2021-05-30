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Ticari taksi şoförünün duba ile karşılık verdiği kurşunlardan biri manava isabet etti - Son Dakika

Ticari taksi şoförünün duba ile karşılık verdiği kurşunlardan biri manava isabet etti

30.05.2021 15:55
Ticari taksi şoförünün duba ile karşılık verdiği kurşunlardan biri manava isabet etti, System.String[]

Antalya'da taksi şoförü tartıştığı kişinin silahlı saldırısına karşı kendisini duba ile savundu.

Antalya'da taksi şoförü tartıştığı kişinin silahlı saldırısına karşı kendisini duba ile savundu. Kurşunlardan biri manavdaki karpuza isabet ederken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. İş yerinin kapalı olması ise olası bir başka yaralanmayı önledi.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaay Mahallesi Güllük Caddesi üzerinde gece saatlerinde gerçekleşen, olay vatandaşların cep telefonuna kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir şahsın önce ticari taksi içerisinde bulunan kadınla ardından ticari taksi sürücüsü ile tartışmaya başlıyor. Yaşanan tartışma sonrasında şahıs, belinden çıkardığı tabanca ile ticari taksi sürücüsünün üzerine 4 el kurşun sıkıyor. Aldığı kurşun darbeleriyle yaralanan ticari taksi sürücüsü ise şahsın dikkatini dağıtmak için yolda bulduğu dubayı üzerine doğru attı. Dikkati dağılan şahıs, ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Taksi sürücüsü ise ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dehşet anlarını görüntüleyen vatandaşların ise, "polisi ara polisi ara" demesi görüntülere yansıdı. Polis ekipleri olay yerinden uzaklaşan saldırgan ve sürücüyü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın önünde gerçekleştiği marketin sahibi ise yaptığı incelemede kapuzlarından birinin yerde kırılmış olduğunu gördü. Detaylı inceleme yapan market sahibi Fettah Yıldız, kapuzu kıran cismin kurşun olduğunu belirledi.

"Kurşunlardan biri karpuza isabet etmiş"

Fettah Yıldız, olayı sosyal medyadan izlediğini belirterek, " Sabah gelip dükkanımı açtık, hemen polisle geldi. Bir karpuzumuz yere düşmüş kırılmış. Biz yere düşüp kırılmış zannettik. Halbuki mermi isabet etmiş. İzlediğim görüntüde bir taksi bizim dükkanın önünde yolun ortasına duruyor. İçinde bir bayan ve taksi şoförü var. Bir başka kişi taksi şoförüne silah sıkıyor, sürücü de bizim dubamızı üzerine atıyor. Değişik bir olay. Biz geldiğimizde duba yerindeydi. Attıktan sonra geri yerine dubayı koymuşlar sanırım. Ama bir karpuzumuz telef oldu"dedi. - ANTALYA

Ticari taksi şoförünün duba ile karşılık verdiği kurşunlardan biri manava isabet etti
Ticari taksi şoförünün duba ile karşılık verdiği kurşunlardan biri manava isabet etti
Ticari taksi şoförünün duba ile karşılık verdiği kurşunlardan biri manava isabet etti
Ticari taksi şoförünün duba ile karşılık verdiği kurşunlardan biri manava isabet etti

Antalya, Polis, Silah, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ticari taksi şoförünün duba ile karşılık verdiği kurşunlardan biri manava isabet etti - Son Dakika


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