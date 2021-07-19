Ticari taksi takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Ticari taksi takla attı: 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan ticari taksinin sürücüsü yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan ticari taksinin sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Recep T. idaresindeki 06 T 4030 plakalı ticari taksi Çatalca Caddesi'nden Ayaş Caddesi istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yaklaşık 2 metre yükseklikten aşağıya düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Kazanın şiddetiyle ters dönen otomobilde yaralanan sürücü Recep T., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet hastanesine kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

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