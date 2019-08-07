Son Dakika Haberleri: Ticari takside 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ticari takside 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı

53 dakika önce

Kayseri'de polis ekiplerinin ticari taksiye yaptığı operasyonda 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yapan 2 kişi de gözaltına alındı.

Ticari takside 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Kayseri'de polis ekiplerinin ticari taksiye yaptığı operasyonda 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yapan 2 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile ilgili yapılan mücadele kapsamında kent merkezine göçmen getireceği bilgisi alınması üzerine 2 kişiyi takibe aldı. Kayseri- Malatya yolu polis kontrol noktasında, göçmenleri taşıyan ticari taksiye yapılan operasyonda, 12 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla ülkeye girip, üçüncü ülkelere gitmek isteyen kaçak göçmenlerin sevk ve idaresine organizatörlük yapan C.Ü. ve G.Y. de gözaltına alındı.

Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ
Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu
Bir ayda 8 soygun olayına karışan hırsız, suçüstü yakalandı İstanbul'da sahte içki operasyonu: 19 şüpheli yakalandı 12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 14:07:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ticari takside 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]