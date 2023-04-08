(KOCAELİ)Ticari takside başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu... Cinayeti işleyen arkadaşı çıktı - Son Dakika
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(KOCAELİ)Ticari takside başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu... Cinayeti işleyen arkadaşı çıktı

08.04.2023 14:58

(KOCAELİ)Ticari takside başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

(KOCAELİ)Ticari takside başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu... Cinayeti işleyen arkadaşı çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'de terk edilmiş ticari taksi içerisinde silahla vurulmuş erkek şahsın cansız bedeni bulunmuştu. Cinayeti işleyen taksicinin maktulün yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Teslim olan şüphelinin emniyetteki ifadesi sürüyor.

Olay, dün gece saat 24.00 sıralarında Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar, cadde üstünde şoförü terk edilmiş 34 TEM 99 plakalı ticari taksi gördü. Şüphelenerek taksinin yanına giden vatandaşlar, yolcu kısmında bir kişinin kanlar içinde hareketsizce yattığını gördü. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Selçuk Akpınar'ın başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, taksinin kayıtlı olduğu duraktan şoförün bilgilerine ulaştı. Resul A. olduğunu öğrendi. Taksi Resul A. İstanbul'da emniyete giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesi sürüyor. Taksici Resul A. ile maktul Selçuk Akpınar'ın yakın arkadaş olduğu, aynı mahallede oturdukları öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Selçuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa (KOCAELİ)Ticari takside başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu... Cinayeti işleyen arkadaşı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: (KOCAELİ)Ticari takside başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu... Cinayeti işleyen arkadaşı çıktı - Son Dakika
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