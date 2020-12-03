Ticari takside uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Ticari takside uyuşturucu hap ele geçirildi

03.12.2020 15:39
Ticari takside uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ihbar üzerine durdurulan ticari takside uyuşturucu etkisi de bulunan bin adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ihbar üzerine durdurulan ticari takside uyuşturucu etkisi de bulunan bin adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu'dan Tekirdağ şehir merkezince uyuşturucu madde sevk edileceğine dair duyumlar üzerine, ilçenin Yenice Mahallesi'nde plakası önceden tespit edilen ticari taksiye yönelik olarak operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde araçta bulunan K. K. isimli şahsin üzerinde ve şahsa ait çanta içerinde bin 10 adet uyuşturucu ve uyarıcı etkenleri de bulunan yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Haplara el koyan jandarma ekipleri şüpheli şahsı da hakkında yasal işlem yapmak üzere gözaltına aldı. - TEKİRDAĞ

Ticari takside uyuşturucu hap ele geçirildi
Ticari takside uyuşturucu hap ele geçirildi
Ticari takside uyuşturucu hap ele geçirildi

Uyuşturucu, Tekirdağ, ihbar, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ticari takside uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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