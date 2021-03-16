Ticari takside uyuşturucu madde ile yakalandılar - Son Dakika

Ticari takside uyuşturucu madde ile yakalandılar
16.03.2021 13:16
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince durdurulan ticari takside seyahat eden 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince durdurulan ticari takside seyahat eden 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Hacıbalı köyü mevkisinde uygulama yapan jandarma ekipleri, şüpheli olarak durdurulan ticari takside uyuşturucu madde ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ticari takside seyahat eden S.G., Ö.Ö. ve E.U. isimli şüpheli kişilerin üstünde 5 gram eroin, 1 adet uyuşturucu hap ve 4 adet uyuşturucu enjektörü ele geçirdi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE
Son Dakika Türkiye ve ABD, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış Bakan Elvan: Merkez Bankası, TL karşılığı dijital para konusunda çalışıyor Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı Sevindiren gelişme! Kırmızı kategorideki Trabzon'da aşılama çalışmaları sonuç verdi Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin