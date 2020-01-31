Ticari taksideki uyuşturucuyu narkotik köpeği

Mersin'de jandarma, narkotik köpeği "Fındık"ın da katıldığı uygulamada ticari takside 400 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi, gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, D-400 kara yolunda uygulamada durdurulan ticari taksideki 2 kişinin üstünde arama yapıldı.

Aramada bir gram esrar ile sentetik uyuşturucu hap bulan ekipler, narkotik köpeği "Fındık" ile aracı da inceledi.

Köpeğin tepki vermesi üzerine paspasın altını inceleyen ekipler, buradaki 400 sentetik uyuşturucu hapı da buldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.