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Ticari taksideki yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Ticari taksideki yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı

14.02.2022 18:16
Ticari taksideki yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı

Van'ın Muradiye ilçesinde valizinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde valizinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir duyum üzerine 12 Şubat günü saat 23.00 sıralarında durdurdukları bir ticari takside bulunan R.K. isimli yolcunun valizinde 394 gram metamfetamin, yaklaşık 3 gram kubar esrar, 170 dolar sahte para ile 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - VAN

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Uyuşturucu, Hisarcık, Muradiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ticari taksideki yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ticari taksideki yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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