Ticari taksiler dezenfekte edildi - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından kentteki tüm ticari taksiler dezenfekte edildi.



Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası koronavirüs tedbirleri kapsamında taksileri dezenfekte etme çalışmalarına hız verdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Osman Çapar " Ülkemizin içinde bulunduğu hassas ortam nedeniyle bizlerde üzerimize düşen sorumluluk çerçevesinde çalışmalarımıza ve önlemlerimizi arttırdık. Öğrenci servislerimizde başlayan dezenfekte çalışmalarını toplu taşıma araçları takip etti. Salgının yayılmaması için bu çalışmaların öneminin farkındayız. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan toplantılarda da konu titizlikle ele alındı. Bugünden başlayarak da her gün 09.30 ile 12.30 saatleri arasında kendi olanaklarımızla ilçemizdeki tüm taksiler dezenfekte uygulamasına tabi tutulacaklar. Bu uygulama tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmaları her gün devam edecek" dedi. - BALIKESİR