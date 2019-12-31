Ticari taksilerde polis muhaberesinin dinlenebildiği telsizler ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticari taksilerde polis muhaberesinin dinlenebildiği telsizler ele geçirildi - Son Dakika

Ticari taksilerde polis muhaberesinin dinlenebildiği telsizler ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da iki ticari takside polis muhaberesinin dinlenebildiği 4 el telsizi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Ticari taksilerde polis muhaberesinin dinlenebildiği telsizler ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da iki ticari takside polis muhaberesinin dinlenebildiği 4 el telsizi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir istihbarat üzerine iki farklı ticari takside inceleme yaptı.

Aramalarda araçlarda polislerin muhaberesinin dinlenebildiği 4 el telsizi bulundu.

Konuyla ilgili araştırmayı derinleştiren polis, satışını yaptığı telsizlere polislerin kullandığı frekansları yüklediği belirlenen U.C.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise iki el telsizi, bir araç telsizi, bir anten güç ölçer, bir voltmetre, bir masa mikrofonu, bir dizüstü bilgisayar ile çok sayıda materyal ve şüphelinin kendi adına çıkarmış olduğu kartvizit ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi, Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suçüstü yakalanan hırsızlar, eve soğuktan korunmak için girdiklerini söylediler
Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı 11 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, otobüste böyle yakalandı Bir kedi boynundan asılmış olarak bulundu

Son Dakika Haberleri
16:27 Erzurum'daki şehit uzman çavuş rahmi kaya için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
16:27 Operasyonda gözaltına alınan 5 deaş'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri... - Son Dakika
16:27 Sivas Valisi Salih Ayhan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
16:27 Ilgın'da otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
16:26 Büyükşehir'den veterinerlere ultrason eğitimi - Son Dakika
15:54 CHP üniversite affı için kanun teklifi verdi - Son Dakika
14:55 Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 16:28:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticari taksilerde polis muhaberesinin dinlenebildiği telsizler ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]