Son Dakika Haberleri: Ticari taksilerin bagajından av tüfeği ve bıçak çıktı
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Ticari taksilerin bagajından av tüfeği ve bıçak çıktı

1 saat önce

Uşak'ta polis ekipleri tarafından kentte hizmet veren ticari taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ticari taksilerin bagajından av tüfeği ve bıçak çıktı, System.String[]
Uşak'ta polis ekipleri tarafından kentte hizmet veren ticari taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde taksilerin bazılarından ruhsatsız av tüfeği ile bıçak ele geçirilirken, taksi şoförlerinden birinin ise ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı.

Denetimler, kent merkezi Ata Park çevresinde Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Denetimlerde, ticari taksi şoförlerinin taksimetre açıp açmadıkları, emniyet kemeri, fatura kesmeleri ve yolculara karşı davranışları denetlendi. Takside yolcu olarak bulunan kişilere, şoförün yolculuk süresince sigara kullanıp kullanmadığı, trafik ışıklarına riayet edip etmediği ve cep telefonu kullanıp kullanmadığı gibi konularda sorular soruldu.

Denetimler kapsamında polis ekipleri 16 ticari taksiyi durdurarak denetim yaptı. Durdurulan araçlarda yapılan aramamalarda taksilerden birinden ruhsatsız av tüfeği, birinden ise bıçak çıktı. Durdurulan araçlardan birinin şoförünün ise geçtiğimiz aylarda alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen malzemeler ve alkolsüz araç kullanan şahısla ilgili gerekli adli işlemler yapıldı.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan taksi şoförleri, güvenli yolcu taşımacılığı noktasında yapılan denetimlerden memnun olduklarını söyledi. Bazı taksi şoförleri ise denetimlerin ilerleyen zamanlarda da yapılması gerektiğini vurguladılar. - UŞAK
Polis, Uşak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:29 Kaynak: İHA
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