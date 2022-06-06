Ticari taksinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika
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Ticari taksinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı

06.06.2022 18:10

Ticari taksinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı Albayrak'tan geriye bisiklet sürerken, şezlongda sallanırken çekilen görüntüleri kaldıİSTANBUL Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda arkadaşıyla birlikte bisiklet süren Murat Albayrak ticari taksinin...

Ticari taksinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı

Albayrak'tan geriye bisiklet sürerken, şezlongda sallanırken çekilen görüntüleri kaldı

İSTANBUL Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda arkadaşıyla birlikte bisiklet süren Murat Albayrak ticari taksinin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Albayrak ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte bisiklet süren Murat Albayrak'a kimliği öğrenilemeyen 34 THK 25 plakalı ticari taksi sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Albayrak ağır yaralanmış, Murat Albayrak'a ilk müdahaleyi olay yerinden geçen doktor yapmıştı. Kalp masajı ile hayata döndürülen Albayrak daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Murat Albayrak hayatını kaybetti. İki çocuk babası olan Murat Albayrak'ın jeofizik mühendisi ve bisiklet tutkunu olduğu öğrenildi. Albayrak'ın cenazesi Samsun'da toprağa verilecek. Öte yandan genç adamdan geriye bisiklet sürerken, şezlongda sallanırken çekilen görüntüleri kaldı.

Ticari taksinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı
Ticari taksinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı
Ticari taksinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı
Ticari taksinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı

YORUMLAR
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Arnavutköy'de ticari taksinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti Arnavutköy'de ticari taksinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti İstanbul Havalimanı yolunda bisiklet süren mühendis, taksi çarpması sonucu hayatını kaybetti İstanbul Havalimanı yolunda bisiklet süren mühendis, taksi çarpması sonucu hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Murat Albayrak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ticari taksinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika

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