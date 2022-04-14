Ticari taksinin çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika
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Ticari taksinin çarptığı çocuk yaralandı

14.04.2022 21:59
Ticari taksinin çarptığı çocuk yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde ticari taksinin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde ticari taksinin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Sancak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E. idaresindeki 55 T 4623 plakalı ticari taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü H.T'ye (15) çarptı. Kazada yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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Bisiklet, Samsun, Taksi, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ticari taksinin çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika


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