Ticari taksinin çarptığı genç kız yaralandı - Son Dakika

Ticari taksinin çarptığı genç kız yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da ticari taksinin çarptığı genç kız ağır yaralandı. Yardıma vatandaşlar koştu.

Kaza, Tekirdağ'ın Saray İlçesinde meydana geldi. Yeni Mahalle, İstanbul Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Deren Temiz (20)'e Ayhan Ş. idaresinde ki 59 T 4005 Plakalı ticari taksi çarptı. Ticari taksinin çarpması sonucu ağır yaralanan Deren Temiz'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine gelen Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken çağırılan ambulansın gelmemesi sonucu yardıma koşan vatandaşlar yaralı olarak bekleyen genç kızın konuşarak bilincini açık tutamaya çalıştılar.

Yaralı genç kız yaklaşık 25 dakika sonra gelen 112 Acil Servis Ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırılırken, Genç kıza çarpan 59 T 4005 Plakalı Ticari Taksinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.