Ticari taksinin yayaya çarptığı kaza anı ortaya çıktı - Son Dakika
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Ticari taksinin yayaya çarptığı kaza anı ortaya çıktı

21.07.2022 19:07
Ticari taksinin yayaya çarptığı kaza anı ortaya çıktı

Antalyada yaya geçidinden geçtiği esnada ticari taksinin çarpmasıyla yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalyada yaya geçidinden geçtiği esnada ticari taksinin çarpmasıyla yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Alanya ilçesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Havva Yıldız (52), yaya geçidinden geçtiği esnada 07 H 0783 plakalı Tayfun Y., idaresindeki ticari taksinin çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yıldız metrelerce öteye fırladı. Sürücü Tayfun Y, gözaltına alınırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yaşlı kadın yaya geçidine kadar yürüdüğü ve ardından karşıya koşar adımlarla geçmek istediği görülüyor. Refüje bir kaç metre kala ticari taksinin çarptığı yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

YORUMLAR
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Yaya geçicinden geçerken taksi çarpan kadın feci şekilde can verdi Yaya geçicinden geçerken taksi çarpan kadın feci şekilde can verdi Yaya geçidinden geçen kadın ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti Yaya geçidinden geçen kadın ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Havva Yıldız, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ticari taksinin yayaya çarptığı kaza anı ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticari taksinin yayaya çarptığı kaza anı ortaya çıktı - Son Dakika
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