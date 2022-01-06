Ticari taksiye çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak ticari taksiye çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak üzerinde meydana geldi. Yusuf F. (59) idaresindeki 16 KFJ 64 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıkarak, güzergah üzerinde seyir halinde olan İbrahim B. idaresindeki 16 T 5580 plakalı ticari taksiye çarptı.
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yusuf F. yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: AA
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