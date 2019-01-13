Son Dakika Haberleri: Ticari Taksiye Çarpan Otomobil Eczaneye Girdi: 2 Yaralı

Ticari Taksiye Çarpan Otomobil Eczaneye Girdi: 2 Yaralı

55 dakika önce

Ticari taksiye çarpan otomobil eczaneye girdi: 2 yaralıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ticari taksiye çarpan otomobil eczaneye girdi.

Ticari taksiye çarpan otomobil eczaneye girdi: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ticari taksiye çarpan otomobil eczaneye girdi. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi'nden Hisar Caddesi istikametine giden ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 UZ 1590 plakalı otomobil, Gülveren Caddesi'nden Eski Hisar istikametine gitmekte olan Mustafa Ş.'nin kullandığı 07 J 0162 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil, caddenin köşesinde bulunan bir eczaneye girdi. Kazada ticari taksi sürücüsü Mustafa Ş. ile yolcu olarak bulunan Ali İhsan Ö. yaralandı. Kimliği tespit edilemeyen diğer araç sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı taksi şoförü ile yolcu ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza sonucu eczanede maddi hasar oluştu. Polis kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:49 Kaynak: İHA

Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
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