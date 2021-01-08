Ticari taksiye çarpan sürücü kaçtı, refüje çıkarak durabildi - Son Dakika

Ticari taksiye çarpan sürücü kaçtı, refüje çıkarak durabildi
08.01.2021 22:04
Düzce'de seyir halindeki ticari taksiye çarparak olay yerinden kaçan otomobil, ışıklı kavşakta refüje çıkarak durdu.
Düzce'de seyir halindeki ticari taksiye çarparak olay yerinden kaçan otomobil, ışıklı kavşakta refüje çıkarak durdu.
Kaza, akşam saatlerinde Düzce- Akçakoca D-655 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca istikametinden Düzce'ye seyreden B.K. idaresindeki 81 AAF 199 plakalı Renault marka otomobil, Konuralp mevkiinde seyir halindeki ticari taksiye çarptı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü, Beçi Işıklı kavşakta refüje çıktı. Kaza sonrası B.K.'nın ehliyetine 6 ay süre ile el konularak, işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü. - DÜZCE
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