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Ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

29.05.2021 20:54
Ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Düzce'de caddede dönüş yapmak isteyen ticari taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Düzce'de caddede dönüş yapmak isteyen ticari taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Düzce merkeze bağlı Eski Bolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddeden yan yola dönüş yapmak isteyen E.Ö. idaresindeki 81 T 1238 plakalı Fiat marka ticari taksi ile D.B. yönetimindeki 14 AG 129 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen D.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan D.B. Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Taksi, Düzce, Bolu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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