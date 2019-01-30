Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk" Semineri

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu, "Arabuluculuğun en fazla uygulandığı alan işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıktır.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu, "Arabuluculuğun en fazla uygulandığı alan işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıktır. Burada 395 bin dosyanın arabuluculuk ile yüzde 70'ini anlaşma ile sonuçlandı." dedi.



Elazığ Adalet Sarayında düzenlenen "Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk" seminerinde konuşan Durmuşoğlu, avantajlarını hangi davaların arabuluculuk kapsamında değerlendirileceğini anlattı.



Sistemin çok önemli avantajlarının olduğunu kaydeden Durmuşoğlu, arabuluculuk ile davaların çok kısa bir sürede az masrafla çözüldüğünü ve davaların gizlilik içerisinde yürütüldüğünü söyledi.



Arabuluculuğun temel prensibi olan 'kazan kazan' ile her iki tarafında kazındığını dile getiren Durmuşoğlu, şunları kaydetti:



" Arabuluculukla beraber husumetler son buluyor. Biliyorsunuz dava sürecinde hakimlerimiz her ne kadar bir karar verse de bir taraf haklı bir taraf haksız oluyor. Bir taraf kazanmış gibi gözükse de bu ilişkilerin devamı sağlanamadığından diğer tarafında bir kazanma durumu söz konusu olmuyor. Ama arabuluculuk ile beraber çok kısa sürede alacağına kavuşuyor. Diğer taraf ile ilişkileri devam ediyor. Burada taraflar bir hakim kararından ziyade kendi kararlarını kedileri verdikleri için kendi pozisyonlarını kendi menfaatleri en iyi kendileri biliyorlar."



Durmuşoğlu, Arabulucuların alanında yetişmiş eğitim almış bu işin tekniğini temelini öğrenmiş hukukçular tarafından yapıldığını dile getirdi.Arabuluculuğun en fazla uygulandığı alan işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlık olduğunu hatırlatan Durmuşoğlu, şunları anlattı:



"Arabuluculuğun en fazla uygulandığı alan işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıktır. Burada 395 bin dosyanın arabuluculuk ile yüzde 70'ini anlaşma ile sonuçlandı. Bu da 400 bin dosyanın mahkemelerimize gitmemiş demektir. 400 bin vatandaşımızın mahkemelerde husumetlerini tekrardan artmayıp bundan sonraki süreçte belki de yeniden iş yapabilmeleri demektir."



Seminere, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Baro Başkanı Mustafa Yentür ile çok sayıda avukat katıldı

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