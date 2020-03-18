Ticari ve dolmuş taksiler dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticari ve dolmuş taksiler dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Ticari ve dolmuş taksiler dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Koronavirüs salgınına karşı önlem almaya devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, otobüsler ve tramvaydan sonra il genelindeki ticari ve dolmuş taksilere de dezenfekte uygulaması yapıyor.

Ticari ve dolmuş taksiler dezenfekte ediliyor, System.String[]

Koronavirüs salgınına karşı önlem almaya devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, otobüsler ve tramvaydan sonra il genelindeki ticari ve dolmuş taksilere de dezenfekte uygulaması yapıyor.


Hızlı ve özenli bir çalışma gerçekleştiren ekipler, Kocaeli genelindeki ticari ve dolmuş taksileri dezenfekte ederek vatandaşların güvenli yolculuk etmesini sağlıyor. Ticari ve dolmuş taksilerde yapılan uygulama kapsamında araçların içi ayrıntılı bir şekilde dezenfekte edildi. Yapılan uygulama ile vatandaşların kullandığı taksiler virüslere daha hijyenik hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi'nin dezenfekte uygulamaları şehir birçok noktasında aralıksız devam ediyor.


Başkan Büyükakın'a teşekkür


Şehir içerisinde sefer yapan otobüslerin daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte edildiğini belirten Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası Birliği Başkanı Kemal Kaya, "Şimdi de şehrimizde bulunan ticari ve dolmuş taksilerimiz dezenfekte ediliyor. Gösterdikleri gayretten dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Tahir Büyükakın'a ve ekibine şahsım ve taksi sahipleri adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:52 Kaynak: İHA

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