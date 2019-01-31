"Ticari Yapılar Kısa Ve Orta Vadeli Stratejik Planlarında Hızla Değişiklik Yapmalı"

AKG Statü Genel Müdürü Alper Göker, stratejik planda yapılan değişiklikleri hayata geçirmek için bazı reçetelerin uygulanması gerektiğini söyleyerek, büyük ya da küçük her şirketin uygulaması gereken ilaç tedavileri arasında, doğru kaynak kullanımının öneminin gün geçtikçe artacağını belirtti.

Sabit giderlerin gözden geçirilerek ihtiyaca uygun olarak yeniden planlanması gerektiğinin öncelikli olduğuna vurgu yapan Göker, "Satın alma birimlerinin etkinleştirilmesi, personel kadrolarının yeniden yapılandırılması bu aşamada önem taşıyor. Bununla birlikte düşürülmeye çalışılan üretim maliyetleri yüzünden ürün veya hizmet kalitesinde standartlardan uzaklaşılmamasının sağlanması gerekir" dedi.

Doğru iş planı ile Çalışan performansı artırılmalı

Olumsuz senaryolar karşısında insan kaynakları ve müşteri ilişkilerinin nasıl yönetilebileceğinin planlanmasının önemine de değinen Göker, şu bilgileri verdi:

"İnsan kaynakları birimi olmayan küçük ölçekli şirketlerde iş süreçlerinin tamamlanması için oluşturulan personel kadrosu, detaylı bir planlamayla oluşturulmadığı için personelin sahip olduğu kişisel yeteneklerin şirket adına yeteri kadar kullanılamadığı görülmekte. Toplam başarı için her katkının önemli olduğu unutulmamalı ve en kısa sürede birebir personel toplantıları planlanarak süreç içerisinde her çalışanın organizasyonunuza hangi katkıları sağlayabileceği tespit edilmelidir. Böylece yeni bir iş planı oluşturarak çalışanlarınızın performansının arttırılması ve sorumluluk sahalarının genişletilmesi sağlanabilir. Yapılan bu çalışma ile personel sayınızı düşürmek yerine sorumluluk paylaşımı ve aidiyet duygusu geliştirilerek şirketiniz içerisinde ki iş verimliliği ve karlılığınızı büyütebilmeniz mümkün olabilecektir. Müşteri ilişkilerinin doğru ve planlı yönetilmesi de bu süreçte büyük öneme sahiptir."

Sabit giderler nasıl düşürülür?

Her işletmenin yaşadığı bir diğer önemli sorunun da sabit giderlerin zaman içerisinde kontrolsüz olarak şişmeye başlayarak ekonomik olarak büyük bir yüke dönüşmesi olduğunu ifade eden Göker, "Şirketinizin sorunu kontrol altına alması için yapılması gereken mutlak çalışma, 4 periyoda ayırdığınız iş yılınız içerisinde ki her periyodda tüm sabit faturalarınızı listeleyerek size fayda sağlamaktan uzaklaşan, küçültebileceğiniz sabit fatura ve harcamalarınızı yeniden gözden geçirmeniz olacaktır" dedi.

Şirketlerin en önemli biriminin satın alma ya da bu konu ile ilgilenen muhasebe birimi olduğunu söyleyen Göker,hizmet ya da malzeme satın alımları yapılırken hızla değişen piyasa şartları içerisinde referanslar gözden geçirilerek bu hizmet ya da ürünleri tedarik edebilecek yeni şirketler ile tanışmanın satın alımlarda büyük bir fırsat sağlayacağını ifade etti.